Berlin (AFP) Der UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi hat die Rolle Deutschlands in der Flüchtlingskrise begrüßt. Ohne das Vorgehen der Bundesregierung "befänden wir uns schon heute in einem anderen Europa", sagte Grandi am Mittwoch bei einem Treffen mit Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin. Die aktuelle Situation stelle Europa vor ganz neue rechtliche und grundsätzliche europapolitische Fragen, sagte Grandi, wie anschließend aus Teilnehmerkreisen verlautete.

