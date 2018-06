Brüssel (dpa) - Nach zahlreichen Vorgesprächen scheint eine Abmachung der EU-Chefs zu neuen Zugeständnissen an Großbritannien in Reichweite zu sein. "Die Basis ist gelegt, es gibt Aussicht auf eine Verständigung", sagte ein ranghoher EU-Diplomat in Brüssel. Der EU-Gipfel wird morgen über das Paket für Großbritannien verhandeln. Es geht dabei unter anderem um eine Beschränkung bestimmter Sozialleistungen für EU-Ausländer. Die EU-Chefs gehen auf den britischen Premier David Cameron zu, um einen drohenden "Brexit", also den Austritt Großbritanniens aus der Union zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.