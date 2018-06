Paris (AFP) Ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Wahlkampffinanzierung hat Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy in Bedrängnis gebracht - sein Umfeld will darin aber kein Hindernis für eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2017 sehen. "Ein Ermittlungsverfahren hindert einen nicht daran, Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen zu sein, denn es gilt die Unschuldsvermutung", sagte Sarkozys Anwalt Thierry Herzog am Mittwoch dem Sender Europe 1.

