Mönchengladbach (SID) - Martin Stranzl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bleibt das Verletzungspech treu. Der 35 Jahre alte österreichische Innenverteidiger hat sich im Training einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen und fällt damit für das Derby gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus.

Das teilte der fünfmalige deutsche Meister am Mittwoch mit. Stranzl hatte nach langer Verletzungspause erst vor zwei Wochen im Heimspiel gegen Werder Bremen (5:1) sein Comeback gefeiert.

Fraglich ist bei der Borussia auch der Einsatz von Martin Hinteregger. Der Innenverteidiger konnte am Mittwoch aufgrund einer Grippe nicht trainieren. Dafür meldete sich Defensivspieler Nico Elvedi nach überstandener Erkrankung wieder fit.

Granit Xhaka fiebert dem Derby schon entgegen. "In einem Derby ist man noch motivierter als in einem normalen Bundesligaspiel. Wir wissen alle, worum es geht. Wir müssen bereit sein und mehr als hundert Prozent geben, damit die Kölner von Beginn an spüren, dass wir diesen Sieg unbedingt wollen", sagte Xhaka.