Neu Delhi (AFP) In Indien kommt das wohl billigste Smartphone der Welt auf den Markt. Der Preis für das Gerät sei mit weniger als 500 Rupien (rund 6,50 Euro) angesetzt, teilte die Firma Ringing Bells am Mittwoch in Neu Delhi mit. Das Freedom 251 getaufte Smartphone kostet damit etwa ein Prozent des günstigsten aktuellen iPhones von Apple.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.