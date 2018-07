Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Forderung nach einer Flugverbotszone in Syrien zum Schutz von Flüchtlingen bekräftigt. "Das wäre ein Zeichen des guten Willens", sagte sie in Berlin. Die Türkei fordert eine solche Flugverbotszone seit langem. Russland lehnt sie ab. Kurz vor der Äußerung Merkels sagte der russische Vizeaußenminister Gennadi Gatilow in Moskau, eine solche Entscheidung könne nicht ohne Zustimmung Syriens und des UN-Sicherheitsrats getroffen werden. Russland hat im Sicherheitsrat ein Veto-Recht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.