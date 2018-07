Moskau (dpa) - Russland hat Forderungen der Kanzlerin Angela Merkel nach einer Flugverbotszone in Syrien eine Absage erteilt. Eine solche Entscheidung könne nicht ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates und Syriens getroffen werden, sagte Vizeaußenminister Gennadi Gatilow. Im Sicherheitsrat hat Russland ein Veto-Recht. Merkel hatte zuvor in der "Stuttgarter Zeitung" über Syrien gesagt, in der jetzigen Situation wäre es hilfreich, wenn es dort ein Gebiet gäbe, auf das keine der Kriegsparteien Angriffe fliegt - also eine Art Flugverbotszone.

