Ciudad Juarez (AFP) Papst Franziskus hat bei einem Gefängnisbesuch in Ciudad Juárez eine umfassende Strategie gegen die Gewaltspirale in Mexiko gefordert. "Das Sicherheitsproblem kann nicht allein durch Inhaftierungen gelöst werden", sagte Franziskus am Mittwoch vor hunderten Häftlingen. Wichtiger sei es, "die Strukturen und die kulturellen Gründe der Unsicherheit anzugehen". In den Haftanstalten werde zu wenig darauf geachtet, den Insassen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen.

