Acapulco (AFP) Der Papst-Besuch in Mexiko bündelt Polizeikräfte, die andernorts offenbar bei der Abschreckung und Verbrechensbekämpfung fehlen: In der südlichen Hafenstadt Acapulco wurden nach Polizeiangaben während des Papst-Besuchs binnen zwei Tagen mindestens zehn Menschen getötet. Zwei der Morde ereigneten sich demnach an belebten Stränden inmitten von Touristen.

