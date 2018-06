Düsseldorf (dpa) - Eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Düsseldorfer Flughafen in der Nacht entschärft worden. Die Mitarbeiter des Flughafens und die Gäste eines nahegelegenen Hotels waren während der Entschärfung im Fernbahnhof untergebracht worden. Die Autobahn 44 und die nahe Bahnstrecke waren für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Der Blindgänger amerikanischer Bauart war am Abend am Terminal A freigelegt worden. Zunächst hatte es auch einen Verdacht auf eine zweite verborgene Fliegerbombe gegeben.

