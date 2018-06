Landau (dpa) – Er übergoss seine Frau mit Brandbeschleuniger und wollte sie anzünden – dafür ist ein Mann in der Pfalz zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Landau sprach den 48-Jährigen aus Germersheim , der getrennt von seiner Familie lebt, des versuchten Totschlags schuldig und ordnete die Unterbringung des Amphetaminkonsumenten in einer Entziehungsanstalt an. Der 48-Jährige war wegen versuchten Mordes angeklagt, das Gericht sah die Voraussetzungen dafür aber nicht als erfüllt an.

