Albufeira (SID) - Radprofi Marcel Kittel hat die erste Etappe der 42. Algarve-Rundfahrt in Portugal gewonnen. Der 27-Jährige aus Erfurt entschied nach 163 Kilometern von Lagos nach Albufeira den Sprint gegen Andrè Greipel (Lotto-Soudal) für sich und setzte den Siegeszug bei seinem neuen Team Etixx-Quick Step fort. Nur elf Tage zuvor hatte Kittel bereits den Gesamtsieg bei der Dubai Tour geholt.

"Siege sind immer wichtig, gerade bei einem neuen Team - auch wenn es noch sehr früh in der Saison ist. Der Sprint heute war perfekt vorbereitet", sagte Kittel. Mit seinem vierten Saisonsieg übernahm er gleichzeitig die Führung in der Gesamtwertung der fünftägigen Rundfahrt. Rang drei ging an den Belgier Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Auf der zweiten Etappe geht es am Donnerstag über 199 Kilometer von Lagoa nach Alto da Foia. Das Mehretappenrennen durch den Süden Portugals endet am Sonntag in Alto do Malhao.