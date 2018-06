Madrid (AFP) Die spanische Großbank Bankia will tausende von Kleinanlegern für Fehler beim Börsengang mit insgesamt 1,8 Milliarden Euro entschädigen. Minderheitsaktionäre sollen ihr ursprünglich investiertes Geld in voller Höhe zurückerhalten, plus ein Prozent Zinsen pro Jahr als Entschädigung, teilte das Kreditinstitut am Mittwoch mit. Investoren, die ihre Aktien abgestoßen hätten, erhielten die Verluste erstattet.

