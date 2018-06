Köln (SID) - FUSSBALL: Der VfL Wolfsburg will den Grundstein zum Einzug ins Viertelfinale der Champions League legen. Der Pokalsieger tritt im Achtelfinal-Hinspiel beim belgischen Überraschungsteam KAA Gent an. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking gilt als Favorit. Anstoß in der 20.000-Mann-Arena in Ostflandern ist um 20.45 Uhr.

FUSSBALL: Zum Duell der deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Toni Kroos kommt es im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem AS Rom und Real Madrid. Real und Kroos sind klarer Favorit, Rom war als schlechtester Qualifikant der Geschichte mit nur sechs Punkten in die K.o.-Runde eingezogen. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr.

HANDBALL: Zum Schlagerspiel zwischen Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt kommt es am 22. Spieltag der Handball-Bundesliga. Die Löwen um ihren Kapitän Uwe Gensheimer gelten zwar als Favorit, doch die drittplatzierten Flensburger kommen mit der Empfehlung eines 37:27-Kantersieges in der Champions League gegen den Nordrivalen THW Kiel nach Mannheim. Anwurf ist um 20.15 Uhr.