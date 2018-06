Marseille (SID) - Qualifikant Mischa Zverev hat beim Tennisturnier in Marseille im Achtelfinale aufgegeben. Der 28 Jahre alte Hamburger, dem in Runde eins sein erster Sieg des Jahres auf der ATP-Tour gelungen war, gratulierte seinem Gegner David Goffin (Belgien/Nr. 6) beim Stand von 1:6, 0:2 zum Sieg. Am Donnerstag trifft Mischas Bruder Alexander Zverev (18) auf den an Position zwei gesetzten Tschechen Tomas Berdych. Das Turnier in Marseille ist mit 665.910 Euro dotiert.