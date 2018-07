Istanbul (AFP) Die türkischen Sicherheitskräfte haben in einer weiteren Stadt in Südostanatolien einen Einsatz gegen kurdische Rebellen gestartet. In der 30.000-Einwohnerstadt Idil in der Nähe der syrischen Grenze sei Gefechtslärm schwerer Waffen zu hören, meldeten mehrere türkische Medien am Mittwoch. Dem regierungsnahen Fernsehsender A-Haber zufolge hatten die meisten Zivilisten die Stadt vor Beginn der Kämpfe verlassen. In Idil war am Dienstag ein Ausgehverbot verhängt worden.

