North Augusta (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump als unseriös kritisiert. "Ich glaube weiter daran, dass Herr Trump nicht Präsident wird. Der Grund ist, dass ich großes Vertrauen in das amerikanische Volk habe", sagte Obama am Dienstag vor Journalisten in Kalifornien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.