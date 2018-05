San Francisco (dpa) - Der Kurznachrichtendienst Twitter bietet künftig auch die Suche nach GIF-Bildern an.

Mit einem neuen Button lassen sich die animierten Bilder in den Datenbanken zweier GIF-Anbieter suchen und direkt in einen Tweet einbinden, wie das Unternehmen am Mittwochabend in einem Blogeintrag mitteilte.

Die Schaltfläche soll in den kommenden Wochen weltweit für Twitter-Nutzer auf den Smartphone-Plattformen iOS und Android sowie direkt über die Homepage von Twitter verfügbar sein. Auch in Direktnachrichten werden sich GIFs einbinden lassen.

In einem GIF wird wie bei einem kurzen Video eine Reihe von Bildern abgespielt. Im vergangenen Jahr hatten Twitter-Nutzer mehr als 100 Millionen GIFs geteilt.

Die Kurzclips werden häufig dazu benutzt, Aussagen etwa über Gefühle mit einem Bild zu teilen - statt klassisch mit einem Text. Die Abkürzung GIF steht für die Englische Abkürzung Graphics Interchange Format (deutsch: Grafik-Austausch-Format).

