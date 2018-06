Brüssel (AFP) Ein Durchbruch bei den "Brexit"-Verhandlungen des EU-Gipfels soll aus Sicht des britischen Premierministers David Cameron über Jahrzehnte Ruhe in das schwierige Verhältnis Großbritanniens zu Europa bringen. "Wir haben die Möglichkeit, diese Frage für eine Generation zu klären", sagte Cameron am Donnerstag vor seinen EU-Kollegen in Brüssel. Ein Kompromiss werde "eine grundlegend andere Herangehensweise in unserer Beziehung zur EU ermöglichen".

