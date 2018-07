Berlin (AFP) Auf einen besseren Schutz von Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften hat der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig (CDU), gedrängt. "Wir müssen davon ausgehen, dass sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen in allen Flüchtlingsunterkünften in Deutschland passieren, und zwar gegenüber Kindern und Jugendlichen und auch gegenüber Frauen", sagte Rörig dem Portal "tagesschau24". Er bezog sich dabei auf die Beratung über das Asylpaket II am Freitag im Bundestag.

