Karlsruhe (AFP) Die rechtsextreme NPD hat in dem gegen sie betriebenen Verbotsverfahren bislang noch immer nicht mit einer eigenen Stellungnahme für das Bundesverfassungsgericht reagiert. Dies sie ihre gutes Recht, sie könne sich auch erst in der dreitägigen Hauptverhandlung ab dem 1. März zu dem Verbotsantrag des Bundesrats äußern, hieß es am Mittwochabend am Gericht in Karlsruhe.

