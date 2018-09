Nürnberg (SID) - Zwei Tage nach der Vertragsverlängerung mit Starstürmer Steven Reinprecht haben die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die nächste Personalie geklärt. Verteidiger Sa?a Martinovic (31) spielt für zwei weitere Jahre bis 2018 bei den Franken.

Der gebürtige Füssener war während der laufenden Saison nach Nürnberg gewechselt und hat in 32 Einsätzen ein Tor und sieben Assists verbucht. "Bei ihm weiß man in jedem Spiel, was man bekommt. Er macht kaum Fehler, spielt sehr ruhig und erledigt seinen Job sehr gut", sagte Sportdirektor Martin Jiranek. Der Kanadier Reinprecht (39), drittbester Scorer der DEL, hatte am Dienstag bis 2017 verlängert.