Berlin (SID) - Der Einsatz von Stürmer Salomon Kalou vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg ist weiter offen. Genauso wie Mitchell Weiser (muskuläre Probleme) trainierte der ivorische Nationalspieler am Donnerstag noch individuell, beide sollen am Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Wegen einer Oberschenkelverletzung hatte Kalou bei der 0:2-Niederlage in Stuttgart pausieren müssen.

Laut Hertha-Trainer Pal Dardai sei das Spiel gegen die Wolfsburger richtungweisend. "Bei einem Sieg sieht die Tabelle wieder sehr gut aus", sagte der Ungar. Mit 35 Punkten liegen die in der Rückrunde noch sieglosen Berliner (drei Unentschieden, eine Niederlage) als Vierter fünf Zähler vor den Niedersachsen.