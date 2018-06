Augsburg (dpa) - Jürgen Klopp ist zurück - und als Trainer des FC Liverpool beschert er dem FC Augsburg ein Fußball-Fest.

Alles ist angerichtet für das K.o.-Duell in der Europa League zwischen dem bayerisch-schwäbischen Überraschungsteam und dem legendären Kultclub von der Insel. "Ich weiß nicht, ob man Clubs vergleichen sollte. Warum dürfen Fußballclubs nicht einzigartig sein", sagte Klopp vor dem heutigen Spiel.

Sein Team ist auf jeden Fall der Favorit. "Wir erwarten einen sehr starken Gegner, der in der Europa League etwas erreichen, sie am liebsten gewinnen will", erklärte Trainer Markus Weinzierl vor einem Höhepunkt in der Augsburger Vereinshistorie.

RÜCKKEHR: Gut gelaunt kehrte Jürgen Klopp nach Deutschland zurück. Eine Pressekonferenz auf Deutsch, Scherze in der Muttersprache, Brezn beim Abendessen im Hotel. Der Tag vor dem Spiel war erst einmal nach dem Geschmack des 48-Jährigen, der sogar familiäre Beziehungen nach Augsburg hat. "Meine Cousine wohnt hier. Sie erzählt immer, dass es hier schön ist", sagte Klopp, der in Stuttgart geboren wurde und in der Schwarzwald-Region aufwuchs. Da er aus dem Süden komme sei ihm die Lebensart nicht "völlig fern". Ohne, dass er "jedes Haus in Augsburg gesehen habe", könne er sagen, dass es hier schön sei.

EINSTIMMUNG: So groß die Vorfreude des Außenseiters Augsburg auch ist, bei der Einstimmung auf den legendären Club wollen die Schwaben nichts ändern. "Jedes Spiel wird gleich gehandhabt. Wir bereiten uns genauso vor wie auf jedes Bundesligaspiel", sagte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl. "Ich habe keine Angst, dass wir überdrehen. Wir haben erfahrene Spieler, die Highlights schon öfter gespielt haben."

AUSGANGSLAGE: Der FC Liverpool ist der klare Favorit. Der Kultclub von der Insel kommt unter Klopp mittlerweile immer besser in Tritt. "Ich hätte gerne vor sechs Wochen gegen Liverpool gespielt. Ich glaube, dass sie stark aufsteigende Tendenz haben, die Verletzten sind wieder mit dabei", erklärte auch Weinzierl.

VORFREUDE: Das erhoffte Europapokal-Märchen nimmt seit zwei Monaten Gestalt an - seit der Auslosung der K.o.-Runde. "Das ist ein cooles Los und dementsprechend sind Stimmung und Vorfreude", sagte Weinzierl. "Ich habe nicht zwei Monate über das Los gesprochen, aber es ist schön, dass es jetzt so weit ist", gab sich Torhüter Marwin Hitz cool.

KLOPP-BILANZ: Das kann sich sehen lassen. In bislang zehn Duellen als Trainer von Borussia Dortmund und vom FSV Mainz bejubelte Klopp fünf Siege, nur zwei Spiele verlor er. Beim letzten Spiel gegen den FCA gab es eine 0:1-Niederlage. "Das letzte Spiel gegen Jürgen Klopp haben wir gewonnen. Wir sind hochmotiviert, das zu bestätigen", betonte Weinzierl. Aber auch Liverpools deutscher Nationalspieler Emre Can freut sich. "Ich habe sehr gute Erinnerungen. Ich habe zweimal gegen Augsburg gespielt und jeweils ein Tor gemacht." Klopp nahm das staunend zur Kenntnis.

