Rom (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger in Italien besucht und die Fortschritte des Verteidigers beim AS Rom gelobt. "Er hat in diesen Monaten in Rom viel Erfahrung gesammelt und wird es dank des Rats von Trainer Luciano Spalletti weiter machen", sagte Löw, der zuvor die 0:2-Niederlage der Römer in der Champions League gegen Real Madrid vor Ort verfolgt hatte, italienischen Medien: "Er hat großes Potenzial."

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen den spanischen Rekordmeister bezeichnete der Weltmeistertrainer als "sehr interessant und intensiv" und betonte: "Real Madrid zählt zu den Favoriten auf den Titel, doch AS Rom hat einen guten Eindruck gemacht. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie Tiefe hat und gut organisiert ist. Es war ein ausgewogenes Spiel."