Köln (SID) - Trainer Peter Stöger vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln geht selbstbewusst ins Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach. "Wir sind stimmungstechnisch momentan schon im Hoch", sagte der Österreicher, dessen Team am vergangenen Samstag 3:1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen hatte.

Allerdings wies Stöger auf die Ausgangsposition vor dem Duell gegen den fünfmaligen deutschen Meister im Borussia-Park hin: "Wenn man bedenkt, dass wir im Hinspiel zehn Punkte hatten und Gladbach null und jetzt liegen sie drei Punkte vor uns, dann muss man sagen, dass sie sehr, sehr viel sehr, sehr richtig gemacht haben. Das ist beeindruckend."

Angesprochen auf mögliche Europacup-Ambitionen seiner Mannschaft meinte Stöger: "Wenn wir noch ein paar Spiele gewinnen würden und es wäre rechnerisch nicht mehr möglich, dass wir unten reinrutschen, dann werden wir uns neue Ziele setzen."

Dass weniger FC-Fans aufgrund des Protestes der Anhänger gegen Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Samstag in Gladbach im Stadion sein werden, soll sein Team aber nicht beeinflussen. "Ich weiß nicht, was für eine Stimmung sein wird. Wir werden uns drauf einstellen. Das ist unser Job", sagte Stöger.