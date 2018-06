Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist "ziemlich zuversichtlich", dass der EU-Gipfel eine Einigung mit Großbritannien erzielen wird. "Die Sache ist noch nicht gelaufen, aber die wird am Ende des Tages gelaufen sein", sagte Juncker am Donnerstag in Brüssel. Derzeit gebe es "noch erheblichen Gesprächsbedarf" mit dem britischen Premier David Cameron. Er sei aber überzeugt, dass Großbritannien "ein konstruktives und aktives Mitglied der Europäischen Union" bleiben werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.