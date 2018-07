Neu Delhi (AFP) Tragischer Tod am eigenen Hochzeitstag: In Indien ist ein Bräutigam bei seiner eigenen Hochzeitsparty getötet worden - vermutlich aus Versehen durch Freudenschüsse eines Gastes. Der 28-Jährige brachte im Staat Uttar Pradesh gerade traditionsgemäß die Hochzeitsgesellschaft zum Haus seiner Braut, als er von einer Kugel getroffen vom Pferd fiel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.