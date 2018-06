Ciudad Juarez (AFP) Papst Franziskus hat bei einer Messe im mexikanischen Ciudad Juárez die "menschliche Tragödie" der weltweiten "erzwungenen Migration" beklagt. Nicht nur Mittelamerikaner und Mexikaner riskierten ihr Leben auf der Flucht vor Armut und Gewalt in die USA, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch in dem Ort an der Grenze zum US-Bundesstaat Texas vor mehr als 200.000 Gläubigen.

