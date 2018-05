New York (dpa) - Die Tonprobleme bei ihrem Grammy-Auftritt haben die britische Sängerin Adele (27) sehr mitgenommen. "Mir war das so peinlich, ich habe den ganzen Tag danach geweint", sagte die Musikerin in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres am Donnerstag.

"Ich bin immer wieder spontan in Tränen ausgebrochen."

Beim Soundcheck für den Auftritt bei am Montagabend in Los Angeles sei noch alles gut gewesen, erklärte Adele. "Ich habe mich total gefreut. Aber dann sind beim Umbau die Klavier-Mikrofone auf die Saiten des Klaviers gefallen, deswegen hat man einen Gitarren-Ton gehört." Sie habe das sofort bemerkt, "aber ich bin einfach erstarrt".

Das Gute an der Panne bei der Live-Show sei aber, dass sie viel daraus gelernt habe. "Beim nächsten Mal, wenn es Tonprobleme gibt, werde ich aufhören und sagen: "Sorry, so funktioniert das nicht für mich. Wenn wir Zeit haben, neu zu starten, lasst es uns machen, ansonsten bin ich weg."" Außerdem habe die Panne ihr Lampenfieber geheilt. "Viel schlimmer als bei den Grammys kann es ja nicht mehr werden."