Riad (AFP) Saudi-Arabiens Militäreinsatz im Jemen wird nach den Worten von Außenminister Adel al-Dschubeir so lange andauern, bis die sunnitische Regierung in dem Nachbarland wieder uneingeschränkt an der Macht ist. Al-Dschubeir sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, es sei "nur eine Frage der Zeit, bis es der internationalen Koalition im Jemen gelingt, die Regierung wieder herzustellen". Ziel sei es, die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet zurück zu erlangen.

