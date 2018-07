Düsseldorf (SID) - Vom Rhein nach Rio: Für die deutschen Judoka beginnt mit dem Grand-Prix-Turnier in Düsseldorf von Freitag bis Sonntag die heiße Phase auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Beim wichtigsten Wettkampf in Deutschland kämpfen die nationalen Topstars um Europameisterin Martyna Trajdos (Hamburg) und Vize-Weltmeister Karl-Richard Frey (Leverkusen) gegen die internationale Elite noch einmal um wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation.

"Düsseldorf hat für uns 2016 allerhöchsten Stellenwert, wir erhoffen uns da viel Rückenwind", sagt Peter Frese, Präsident des Deutschen Judo-Bundes (DJB): "Aufgrund der Tatsache, dass beim Grand Prix anders als in Rio in einer Gewichtsklasse mehrere Kämpfer aus einer Nation starten können, ist es in Düsseldorf fast schwerer, auf das Podium zu kommen, als bei Olympia."

Unter den 600 Athleten aus 90 Nationen in der Mitsubishi Electric Halle sind sieben Olympiasieger, darunter die japanische Star-Kämpferin Kaori Matsumoto (Klasse bis 57 kg) und Griechenlands Volksheld Ilias Iliadis (100 kg). Deutsche Hoffnungsträger sind neben Trajdos (63 kg) und Frey (100 kg) vor allem die frühere Weltranglistenerste Miryam Roper (Leverkusen/57 kg) und der Olympiadritte Dimitri Peters (Hannover/100 kg). Zwischen dem Weltranglisten-Fünften Frey und dem -Sechsten Peters geht es noch um das Rio-Ticket - nur einen der beiden Leistungsträger darf der DJB zur Nominierung vorschlagen.

Für die Spiele in Rio erhalten die besten 22 (Männer) bzw. 14 (Frauen) der bereinigten Weltrangliste (ein Athlet pro Land) vom 30. Mai 2016 einen Quoten-Startplatz. Nach heutigem Stand könnte der DJB alle sieben Gewichtsklassen bei den Männern sowie sechs von sieben Kategorien bei den Frauen besetzen.

2012 in London hatte der DJB mit je zweimal Silber und Bronze ein glänzendes Olympia-Ergebnis verbucht. Von den damaligen Medaillengewinnern ist allerdings derzeit nur noch Peters aktiv. Kerstin Thiele legt eine Babypause ein, Ole Bischof (beide Silber) und Andreas Tölzer haben ihre Karriere beendet.