Los Angeles (AFP) Wenn am 28. Februar die diesjährigen Oscars verliehen werden, so handelt es sich um geliftete Exemplare: Wie die Academy-Präsidentin Cheryl Boone am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, wurde der neue Jahrgang der begehrtesten Filmpreise der Welt "mit Hilfe der Technologie des 21. Jahrhunderts" angefertigt - um den "stolzen Anfängen" der Oscar-Verleihungen 1929 Ehre zu erweisen.

