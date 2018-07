Washington (AFP) Testosteron-Gaben an Männer über 65 Jahre verbessern deren Sexleben, ihre allgemeine Vitalität und heben ihre Laune. Zwar gab es bislang schon mehrere Einzelstudien zu positiven Wirkungen von Testosteron-Behandlungen bei älteren Männern, sie seien aber bislang nicht überzeugend und schlüssig gewesen, schrieben die Autoren einer am Mittwoch im Fachblatt "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie.

