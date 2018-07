Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama wird Medienberichten zufolge im März zu einem historischen Besuch nach Kuba reisen. Dies wäre die erste Visite eines amtierenden US-Präsidenten in dem Karibikstaat seit mehr als 80 Jahren, berichtete der Fernsehsender ABC am Mittwoch. Es werde sich um einen kurzen Besuch in dem kommunistischen Land handeln, der am Donnerstag offiziell bekanntgegeben werde, berichtete der Nachrichtensender CNN.

