Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama wird Ende März zu einem historischen Besuch nach Kuba fliegen. Barack und seine Ehefrau Michelle Obama würden am 21. und 22. März im Zuge einer Lateinamerikareise den Karibikstaat besuchen, teilte das Weiße Haus in Washington am Donnerstag mit. Es bestätigte damit vorherige Angaben aus US-Regierungskreisen.

