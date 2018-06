Kairo (AFP) Nach einem tödlichen Vorfall in Kairo hat der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi schärfere Regelungen zur Bestrafung von Fehlverhalten der Polizei verlangt. Das Parlament müsse entsprechende Neuregelungen beschließen, erklärte das Präsidialamt am Freitag. Die Polizei teilte mit, sie habe einen Polizisten festgenommen, der am Donnerstag laut Zeugenaussagen nach einem Streit über eine Transportvergütung einen Fahrer erschossen hatte.

