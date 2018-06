Nairobi (AFP) Erneut ist in Burundi ein Albino getötet worden, weil Menschen mit dem auffälligen Pigmentmangel in Teilen Afrikas glücksbringende und magische Kräfte zugesprochen werden. Eine Gruppe Bewaffneter sei in der Nacht in das Haus der Familie eingedrungen, habe die Eltern geschlagen und das fünfjährige Mädchen entführt, sagte einen Vertreterin der Verwaltung von Busoni in der Nordostprovinz Kirundo am Freitag.

