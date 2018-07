München (AFP) Die unter deutscher Beteiligung stattfindenden Maßnahmen zur Rettung der als Weltkulturerbe eingestuften historischen Stadt Pompeji machen große Fortschritte. "Es passiert gerade richtig viel", sagte der am Fraunhofer-Institut für Bauphysik an den Arbeiten beteiligte Kulturerbe-Forscher Ralf Kilian am Freitag am Rande einer Pompeji-Konferenz in München der Nachrichtenagentur AFP. "Aus unserer Sicht gibt es gerade ein sehr positives Klima, es wandelt sich vieles zum besseren."

