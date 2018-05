Berlin (AFP) Der überarbeitete Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums zu Leiharbeit und Werkverträgen stößt bei der Opposition und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) auf heftige Kritik. Die vorgeschlagenen Änderungen seien "ein kompletter Kniefall vor den Arbeitgebern", erklärte Linksfraktionsvize Klaus Ernst am Freitag in Berlin. Wenn der Entwurf so beschlossen würde, wäre dies "sogar ein Rückfall gegenüber geltendem Recht".

