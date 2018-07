Chemnitz (AFP) In Sachsen haben rund hundert Menschen einen Bus mit Flüchtlingen vor einer Asylunterkunft blockiert. In Clausnitz, einem Ortsteil der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle, stoppten sie den Bus bei seiner Ankunft am Donnerstagabend, wie die Polizei Chemnitz am Freitag mitteilte. Drei Fahrzeuge blockierten demnach zudem die Zufahrt. Ein im Internet kursierendes Video zeigte, wie die Menschen den ankommenden Flüchtlingen "Wir sind das Volk" entgegenschrien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.