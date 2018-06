Berlin (AFP) Nach der heftigen Kritik an der von Österreich angekündigten Flüchtlingsobergrenze hat Innenministerin Johanna Mikl-Leitner nationale Maßnahmen als "Tempomacher" für eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise bezeichnet. Österreich stehe an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), weil eine europäische Lösung gebraucht werde, sagte Mikl-Leitner am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Es müssten aber auch nationale Maßnahmen umgesetzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.