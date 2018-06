Brüssel (AFP) Die Verhandlungen mit Großbritannien über den Verbleib in der EU haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Es gebe in den Gesprächen mit dem britischen Premierminister David Cameron beim EU-Gipfel Fortschritte, aber "weiter noch viel zu tun", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk in der Nacht zum Freitag in Brüssel. Er kündigte bei einer kurzen Erklärung eine Reihe von bilateralen Treffen noch während der Nacht an.

