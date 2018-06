Köln (AFP) Die Ermittlungen der Kölner Polizei wegen angeblicher sexueller Übergriffe durch Wachmänner in einer Notunterkunft für Flüchtlinge haben auch am Freitag zunächst nicht zu neuen Erkenntnissen geführt. Kripobeamte setzten einem Polizeisprecher zufolge die Befragung von Bewohnern der Unterkunft im Kölner Stadtteil Humboldt-Gremberg fort. Konkrete Belege für die am Mittwoch bekannt gewordenen Vorwürfe ergaben sich dabei jedoch zunächst nicht.

