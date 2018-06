Silverstone (SID) - Die Rivalen der Rennbahn lassen schon einen Monat vor dem Formel-1-Saisonstart in Melbourne (20. März) die Muskeln spielen. Kurz vor der lange angekündigten offiziellen Internet-Präsentation des neuen Ferrari am Freitag um 14.00 Uhr schickte Mercedes in Silverstone den neuen Silberpfeil mit der Typbezeichnung W07 zum Shakedown auf die Strecke.

Viel war aus der Ferne zunächst nicht von dem Auto zu erkennen, dabei hatte Mercedes mit ungewöhnlich vielen Tweets am Freitagmorgen das Interesse seiner Follower geweckt. Wie Mercedes am Nachmittag mitteilte, absolvierten Vizeweltmeister Nico Rosberg und Titelverteidiger Lewis Hamilton 98,2 km. Der W07 soll am Montag beim ersten Testtag in Barcelona präsentiert werden.