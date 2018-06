Paris (AFP) Der französische Verfassungsrat hat zentrale Punkte des nach den Anschlägen von Paris verhängten Ausnahmezustands gebilligt. Hausdurchsuchungen ohne richterliche Anordnung auch in der Nacht sowie Versammlungsverbote seien kein Verstoß gegen das französische Grundgesetz, urteilten die Verfassungshüter am Freitag in Paris. Damit wurden zwei Klagen einer Menschenrechtsorganisation abgewiesen.

