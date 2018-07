Brüssel (AFP) Nach den Anschlägen von Paris hat sich der flüchtlige Terrorverdächtige Salah Abdeslam einem Zeitungsbericht zufolge fast drei Wochen lang in einem Brüsseler Vorort versteckt gehalten. Abdeslam habe sich ab dem 14. November in einer Wohnung in der Gemeinde Schaerbeek versteckt, berichtete die belgische Zeitung "La Dernière Heure" am Freitag. Am 4. Dezember sei er dann wegen eines Polizeieinsatzes aus der Rue Henri Bergé geflohen.

