Augsburg (SID) - Jürgen Klopp hat Augsburg trotz seiner glanzlosen Rückkehr nach Deutschland "zufrieden" verlassen. "Das ist ein Topergebnis, das ist komplett in Ordnung, alles gut. Wir haben die Möglichkeit, uns für die nächste Runde zu qualifizieren", sagte der Trainer des FC Liverpool nach dem mageren 0:0 im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League bei Bundesligist FC Augsburg.

Die Leistung seiner Reds gefiel dem früheren Dortmunder allerdings nicht so sehr. "Wir haben in einigen Szenen die falschen Entscheidungen getroffen. Wir müssen besser offensiv spielen, wir müssen mehr daraus machen", betonte er vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag (25.2.) an der legendären Anfield Road.

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl rechnet sich ebenfalls noch gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale aus. "Das ist ein gutes Ergebnis und für Liverpool gefährlich. Wir wollten zwar gewinnen, aber zu Null ist sehr viel wert", meinte er und hofft auf ein Auswärtstor: "Dann muss Liverpool schon zwei schießen."

Weinzierl verspricht sich vom "sehr guten Spiel" seiner Mannschaft gegen den Traditionsklub von der Insel auch "viel Rückenwind" für das Abstiegsduell am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96: "Wir wissen, wenn wir so agieren, werden wir auch in der Bundesliga die Punkte holen. Da habe ich keine Bedenken."

Allerdings muss der FCA-Coach wohl auf Torjäger Raul Bobadilla verzichten, der gegen Liverpool nach 23 Minuten wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel ausgewechselt werden musste. "Das ist bitter", sagte Weinzierl. Wie lange Bobadilla ausfällt, ist noch offen.