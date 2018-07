Bremen (SID) - Wegen einer Sprunggelenksverletzung steht Mannschaftskapitän Clemens Fritz Fußball-Bundesligist Werder Bremen für das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Neuling FC Ingolstadt nicht zur Verfügung. Erstmals zum Kader der Hanseaten gehört Sambou Yatabare. Der Nationalspieler Malis hatte in den vergangenen Wochen noch eine Sperre absitzen müssen, die er sich in seinem letzten Spiel in der belgischen Liga eingefangen hatte.