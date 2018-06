Brüssel (AFP) Nach der von ihm ausgehandelten EU-Reform wird der britische Premierminister David Cameron für einen Verbleib des Königreichs in der Europäischen Union werben. "Das reicht mir, um es zu empfehlen", sagte Cameron am Freitag vor Journalisten in Brüssel. Am Samstag will er den "Deal" seinem Kabinett vorlegen und anschließend ein Datum für das "Brexit"-Referendum verkünden.

